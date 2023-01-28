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Сегодня, 16:23

Мартемьянов: «Где-то была самоуспокоенность, попытались сыграть по счету»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5).

— Начну с того, что ненужные абсолютно удаления нахватали в самом начале матча, очень много сил отдали, стойко оборонялись, вратарь в игре держал постоянно. Второй период, я считаю, прошел под нашу диктовку. Где-то была самоуспокоенность, попытались сыграть по счету. Соперник очень сильно добавил в агрессивной игре в атаке: много бросков, очень хорошо играл в атаке. Мы не смогли блокировать эти броски и пропустили голы, но с учитывая то, что везем 3 очка из Владивостока, я считаю это не плохой вариант, но конечно хотелось бы больше.

— Концовка по аналогии с предыдущим матчем. Отмечали подопечным, что нужно внимательнее в концовке играть, чтобы не упустить преимущество?

— Конечно, просил ребят сконцентрировано играть именно концовку матча, потому что много бросают защитники соперника и броски надо блокировать, но к сожалению, мы в обороне сыграли не так хорошо, как можем играть.

— Второй период был один из сильнейших, который здесь команда соперника демонстрировала, очень здорово сыграла и начало третьего периода тоже такое же было, может быть на концовку сил не хватило?

— Нет, я не думаю, что сил не хватило, сил предостаточно было, всего второй матч играем, куда же они делись то. Соперник тоже готовился к этому. Какая-то неуверенность в действии игроков появилась, несколько раз шайбу не вывели, в частности третий гол: там должны были просто элементарно выводить в среднюю зону, делать контратаку и строиться в оборону, но ошибка, бросок, вынимай. Тоже самое — четвертый гол. Не вывели из зоны, на синей линии перехват, атака ворот — это элементарные технические ошибки.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-tambiev-sumasshedshij-kambek-volya-k-pobede
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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