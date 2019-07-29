Судницин объяснил, почему не захотел выступать в хоккее с мячом

Новичок "Авангарда" голкипер Александр Судницин рассказал о том, почему отказался от идеи выступать в хоккее с мячом и поддержке со стороны матери

- Мой отец - спортивный человек, выступал в хоккее с мячом, спросил меня: хочешь хоккей с мячом или шайбой? Я сразу выбрал шайбу, потому что в хоккее с мячом самого мяча и не видно, - рассказал в интервью клубной пресс-службе голкипер. - Увидел по новостям Виталия Еремеева, очень понравилась форма, загорелся, очень захотелось встать в ворота. Мама, как психолог и педагог могла в не очень хороших ситуацих находить положительные моменты.

Соглашение "Авангарда" с 31-летним Суднициным рассчитано на один сезон и было заключено 1 июля. В прошлом сезоне голкипер выступал за "Трактор". Всего в КХЛ на счету Судницина 81 победа в 214 матчах, процент отраженных бросков – 92,1 процента.