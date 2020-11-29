Стремвалль: «Максим Третьяк растет с каждым матчем, он уже смог стать основным вратарем «Сочи»

Форвард «Сочи» Мальте Стремвалль подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

«Это была очень важная игра, мы проиграли уже пять матчей подряд. Парни сыграли самоотверженно в последних сменах, постоянно блокировали броски. Рига рядом с нами в таблице, поэтому необходимо было побеждать. У нас много молодых ребят в команде, кто совсем недавно стал играть в КХЛ, такие победы должны им добавлять уверенности.

Максим Третьяк растет с каждым матчем, он уже смог стать нашим основным голкипером. Команда верит в него, он дает нам шанс на победу в каждом матче», — приводит слова Стремвалля официальный сайт КХЛ.