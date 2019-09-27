Стив Мозес: «Столкнулись с трудностями уже на старте»

«Йокерит» выдал самый неудачный старт в истории клуба в КХЛ: команда одержала три победы в девяти матчах. Нападающий «Джокеров» Стив Мозес поделился размышлениями касательно сложившейся ситуации и настроений в команде.

— Думаю, что сейчас очень важно сохранять позитивный настрой и продолжать день за днем работать в правильном ключе, — приводит слова Мозеса официальная страничка клуба ВКонтакте. — В прошлые годы нам всегда удавалось хорошо начать сезон, однако сейчас мы столкнулись с трудностями уже на старте. Но в том, что эти напасти пришли уже сейчас, есть и свои позитивные стороны — мы хотим преодолеть их и стать сильнее.

По ходу сезона всегда бывают трудные моменты. Сейчас у нас сложилась тяжелая ситуация, и мы всей командой хотим выйти из нее, обратив неудачи в победы. Для этого нужно приложить максимум усилий и проявить желание, страсть. Важно, чтобы все играли друг за друга, и тогда результаты придут. Главное, чтобы каждый выкладывался в каждую свою смену, помогая друг другу в мелочах и делая все для победы. Это то, что мы должны делать в каждой игре, начиная с завтрашней.

— Что «Йокериту» понадобится для того, чтобы взять два очка в игре с «Автомобилистом»?

— Мы знаем, что у них хорошая команда, много классных и опытных игроков. Важно, чтобы мы сумели проявить все то, о чем я только что сказал. Мы должны сыграть с желанием, страстью и уверенностью. Мы должны блокировать броски, бросать и создавать моменты... Это будет нелегкая игра, но нам обязательно нужно вернуться на верный путь.

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