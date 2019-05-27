14:33 | Хоккей — КХЛ

Степан Хрипунов продлил контракт с "Автомобилистом"

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Нападающий Степан Хрипунов заключил новый двухлетний контракт с "Автомобилистом", информирует официальный сайт екатеринбуржцев.

В прошедшем сезоне 23-летний россиянин провел за "Автомобилист" 25 матчей и набрал 8 (3+5) очков, в том числе 2 матча в Плей-офф.

 

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Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/5421/

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