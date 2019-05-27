Степан Хрипунов продлил контракт с "Автомобилистом"

Нападающий Степан Хрипунов заключил новый двухлетний контракт с "Автомобилистом", информирует официальный сайт екатеринбуржцев.

В прошедшем сезоне 23-летний россиянин провел за "Автомобилист" 25 матчей и набрал 8 (3+5) очков, в том числе 2 матча в Плей-офф.

🚨«Автомобилист» заключил новый двусторонний контракт сроком на 2 года с нападающим Степаном Хрипуновымhttps://t.co/D5oqTxVs53 pic.twitter.com/zpVtaBln5h — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 27 мая 2019 г.

Все о КХЛ – здесь