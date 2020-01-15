Стало известно, почему Мозякин пропустит Матч звезд

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ из-за гайморита, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента магнитогорцев Сергея Ларькова. Форвард принимал участие во всех предыдущих 11 матчах звезд. В этом году его заменит его одноклубник Деннис Расмуссен.

— У Сергея гайморит, он вчера отыграл, ему было плохо, — сказал Ласьков. — Ему назначили процедуры, завтра на матч он не выходит. Мы согласовали с КХЛ, что выставляем его на больничный. Для нас плохо, что капитана не будет на площадке в матче с «Барысом».

Сергею в больнице Нур-Султана делали процедуры, по возвращении их уже тоже назначили. Сколько он пропустит? До следующего матча с «Торпедо» у нас есть определенный период, промыть пазухи — это один или два дня. Дальше по состоянию посмотрим.

Рисковать заслуженным человеком никто не будет. У нас с Сергеем такая логика — он сам определяет, готов он к игре или нет. Жалобы были еще до игры с «Трактором», была записка от врача. Но вчера было принципиальное дерби с «Трактором», Сергей решил выйти и, наверное, обострил ситуацию.