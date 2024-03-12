Стало известно имя нового генерального директора «Сибири»

Как стало известно «СЭ», новым генеральным директором «Сибири» станет Лев Крутохвостов, который сменит на руководящем посту Кирилла Фастовского.

В данный момент бывший хоккеист «Крыльев Советов» и «Сибири» занимает должность директора ДЮСШ «Сибирь».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Сибирь» набрала 67 очков в 68 играх и заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф лиги.