Кожевников назвал команду, которая стала главным разочарованием первого раунда плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЦСКА главным разочарованием первого раунда Кубка Гагарина.

«Первый тур всегда был таким, что кому-то не хватает скамейки, еще чего-то. Нормально, что в первом раунде мы не увидели противостояний из семи матчей, хотя мы и говорим, что уровень команд уравнивается. Играют же команды в интересный хоккей! ЦСКА вот, конечно, удивил. Наверное, это главное разочарование плей-офф. Ведь опыт у них огромнейший, но что-то не доделали, не доработали», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В первом раунде плей-офф КХЛ ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии. До этого армейцы становились обладателями Кубка Гагарина два сезона подряд.