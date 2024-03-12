Фастовский покинет пост генерального директора «Сибири»

Как стало известно «СЭ», Кирилл Фастовский в ближайшее время официально покинет пост генерального директора «Сибири».

В новосибирском клубе 58-летний специалист работал с сезона-2010/11.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым генеральным директором «Сибири» станет Лев Крутохвостов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Сибирь» набрала 67 очков в 68 играх и заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф лиги.