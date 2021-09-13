Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бывший форвард системы «Миннесоты» Соколов подписал с «Авангардом» двусторонний контракт

15:50
Теги:

Форвард Дмитрий Соколов продолжит карьеру в системе «Авангарда». Омский клуб заключил двусторонний контракт на один сезон с 23-летним нападающим, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист начал предсезонную подготовку с «Омскими Крыльями», позже он приступил к тренировкам с «Авангардом», принимал участие в товарищеских матчах.

Соколов — воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ в 2016 году он был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков. Летом игрок не получил предложение от «Уайлд».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Черчесов оценил уход Марио Фернандеса из сборной России
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
В Госдуме прокомментировали премирование сестер Авериных после Олимпиады
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд