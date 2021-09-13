Бывший форвард системы «Миннесоты» Соколов подписал с «Авангардом» двусторонний контракт

Форвард Дмитрий Соколов продолжит карьеру в системе «Авангарда». Омский клуб заключил двусторонний контракт на один сезон с 23-летним нападающим, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист начал предсезонную подготовку с «Омскими Крыльями», позже он приступил к тренировкам с «Авангардом», принимал участие в товарищеских матчах.

Соколов — воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ в 2016 году он был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков. Летом игрок не получил предложение от «Уайлд».