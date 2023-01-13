Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Хенкеля

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель продлил контракт с клубом на три года.

Как стало известно «СЭ», белорус получит в каждом из последующих трех сезонов по 35 миллионов рублей в год.

Хенкель выступает в «Ак Барсе» с 2019 года, до этого он три сезона играл в составе «Динамо» из Минска. 28 декабря он продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне 27-летний белорус провел за клуб 44 матча и набрал 8 (1+7) очков.