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Сегодня, 10:26

Хабибулин — о работе в «Торпедо»: «Изначально было немного страшновато»

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, как приступил к работе в «Торпедо».

«Раньше я на постоянной основе нигде не работал, поэтому изначально было немного страшновато, — цитирует ТАСС Хабибулина. — Я понимал, что будет немного тяжело, осознавал, что это все займет какое-то время и потом пойдет уже все нормально. Очень приятно, когда ты попадаешь в клуб и работаешь с ребятами, которые слушают, доверяют тебе. И самое главное — когда видишь отдачу и результат, это воодушевляет и хочется делать больше».

Хабибулин также рассказал, как получил приглашение в клуб.

«Мне позвонил Игорь Ларионов (главный тренер «Торпедо»), который сказал, что собирает команду. Он все объяснил, спросил, интересно ли мне это. Я сказал, что да, интересно, практически не раздумывал», — добавил он.

Хабибулин стал тренером вратарей «Торпедо» в прошедшее межсезонье. Ранее он курировал вратарей в системе сборных России, а также был тренером вратарей молодежной национальной команды.

«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками в 50 встречах.

Источник: ТАСС
Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 50 29 21 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
10 Куньлунь 50 17 33 39
11 Сочи 49 5 44 19
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Барыс 51 22 29 48
9 Трактор 50 21 29 48
10 Нефтехимик 49 22 27 47
11 Амур 48 20 28 46
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