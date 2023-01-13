Хабибулин — о работе в «Торпедо»: «Изначально было немного страшновато»
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, как приступил к работе в «Торпедо».
«Раньше я на постоянной основе нигде не работал, поэтому изначально было немного страшновато, — цитирует ТАСС Хабибулина. — Я понимал, что будет немного тяжело, осознавал, что это все займет какое-то время и потом пойдет уже все нормально. Очень приятно, когда ты попадаешь в клуб и работаешь с ребятами, которые слушают, доверяют тебе. И самое главное — когда видишь отдачу и результат, это воодушевляет и хочется делать больше».
Хабибулин также рассказал, как получил приглашение в клуб.
«Мне позвонил Игорь Ларионов (главный тренер «Торпедо»), который сказал, что собирает команду. Он все объяснил, спросил, интересно ли мне это. Я сказал, что да, интересно, практически не раздумывал», — добавил он.
Хабибулин стал тренером вратарей «Торпедо» в прошедшее межсезонье. Ранее он курировал вратарей в системе сборных России, а также был тренером вратарей молодежной национальной команды.
«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками в 50 встречах.
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|Трактор
|50
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|Нефтехимик
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|22
|27
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|Амур
|48
|20
|28
|46
|13.01
|19:00
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Куньлунь – Витязь
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
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|19:10
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
|13.01
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
|13.01
|19:30
|
Спартак – Трактор
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