Стала известна зарплата форварда «Магнитки» Карпова по новому контракту

Нападающий Максим Карпов в это межсезонье подписал новый двухлетний контракт с «Магниткой».

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне Карпов заработает 32 миллиона рублей. В сезоне-2023/24 зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за год.

30-летний хоккеист перешел в «Металлург» в межсезонье-2020. Вместе с «Магниткой» стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне Карпов сыграл в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф хоккеист провел 24 игры и набрал 16 (5+11) очков.