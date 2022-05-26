Директор «Металлурга» Гомоляко заявил, что командам системы клуба пытаются прививать советский хоккей

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, что командам системы клуба стараются привить более игровую концепцию и советский хоккей.

— Вас устраивает игра молодежной команды «Металлурга» «Стальных лисов» в прошедшем сезоне?

— Да, устраивает. Ребята хорошо провели сезон.

— Это соответствует той концепции, которую привили главной команде?

— Я пришел в клуб в прошлом году и сразу сказал, что мы будем прививать более игровую концепцию, чем была раньше.

Это касалось и молодежки, которая ранее играла чуть по другой схеме. Пытаемся и школу переучивать, прививать нашим командам советский хоккей. Концепцию будем продолжать, — сказал Гомоляко «Известиям».

По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где дошел до финала, но проиграл московскому ЦСКА.