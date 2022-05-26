Стала известна зарплата форварда ЦСКА Светлакова по новому контракту

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков будет зарабатывать 40 миллионов рублей (окладная часть) по новому двухлетнему контракту с московским клубом, утверждает Metaratings.ru.

26-летний российский хоккеист продлил соглашение с ЦСКА 26 мая.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Светлаков провел 28 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

В составе армейского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2018/19 и 2021/22.