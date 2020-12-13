КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Стала известна сумма, которую московское «Динамо» заплатило «Авангарду» за вратаря Гарипова

19:37
Эмиль Гарипов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Эмиль Гарипов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Теги:

По информации «СЭ», московское «Динамо» заплатило «Авангарду» около 3 млн рублей за вратаря Эмиля Гарипова.

Голкипер «Авангарда» перешел в московское «Динамо» 3 декабря. В обмен на игрока омский клуб получил от «Динамо» денежную компенсацию, размер которой не сообщался изначально.

29-летний вратарь уже сыграл за новую команду 2 матча, в которых пропустил 5 шайб.

(Артур Хайруллин)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир