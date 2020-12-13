Стала известна сумма, которую московское «Динамо» заплатило «Авангарду» за вратаря Гарипова

По информации «СЭ», московское «Динамо» заплатило «Авангарду» около 3 млн рублей за вратаря Эмиля Гарипова.

Голкипер «Авангарда» перешел в московское «Динамо» 3 декабря. В обмен на игрока омский клуб получил от «Динамо» денежную компенсацию, размер которой не сообщался изначально.

29-летний вратарь уже сыграл за новую команду 2 матча, в которых пропустил 5 шайб.

(Артур Хайруллин)