Стала известна сумма, которую московское «Динамо» заплатило «Авангарду» за вратаря Гарипова
19:37
По информации «СЭ», московское «Динамо» заплатило «Авангарду» около 3 млн рублей за вратаря Эмиля Гарипова.
Голкипер «Авангарда» перешел в московское «Динамо» 3 декабря. В обмен на игрока омский клуб получил от «Динамо» денежную компенсацию, размер которой не сообщался изначально.
29-летний вратарь уже сыграл за новую команду 2 матча, в которых пропустил 5 шайб.
(Артур Хайруллин)
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