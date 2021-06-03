Стал известен состав участников Кубка мэра Москвы — 2021
19:33
Определился состав участников Кубка мэра Москвы-2021, информирует Федерация хоккея города.
Турнир пройдет в обновленном формате. В Кубке мэра примут участие шесть клубов КХЛ, которые будут разделены на две группы.
В группу А вошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Амур», в группу В — «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь».
Кубок мэра Москвы проводится перед стартом нового сезона КХЛ. Турнир состоится с 25 по 28 августа.
Дополнительная информация:
http://fhmoscow.com/content/1899/25-avgusta-startuet-kubok-mera-moskvy-2021
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