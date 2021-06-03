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Стал известен состав участников Кубка мэра Москвы — 2021

19:33
Стал известен состав участников Кубка мэра Москвы - 2021. Фото Федерация хоккея Москвы.
Стал известен состав участников Кубка мэра Москвы - 2021. Фото Федерация хоккея Москвы.
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Определился состав участников Кубка мэра Москвы-2021, информирует Федерация хоккея города.

Турнир пройдет в обновленном формате. В Кубке мэра примут участие шесть клубов КХЛ, которые будут разделены на две группы.

В группу А вошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Амур», в группу В — «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь».

Кубок мэра Москвы проводится перед стартом нового сезона КХЛ. Турнир состоится с 25 по 28 августа.

Дополнительная информация:

http://fhmoscow.com/content/1899/25-avgusta-startuet-kubok-mera-moskvy-2021

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