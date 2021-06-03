Год строительства «Арены Омск» отметили поднятием чемпионского флага

В четверг, 3 июня, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов вместе с воспитанником академии Глебом Трикозовым поднял чемпионский флаг клуба над площадкой строительства «Арены Омск».

Флаг с изображением Кубка Гагарина установлен на месте клубного знамени, поднятого год назад по случаю начала строительства объекта.

«10 июня 2020 года здесь, на строительной площадке «Арены Омск», забили первую пробную сваю. А сейчас мы уже на шестом этаже. Темпы работ впечатляют, и все это с учетом достаточно тяжелой зимы, когда морозы доходили до 30 градусов. Тогда мы не потеряли темп, и сейчас находимся в том графике, который позволяет нам в сентябре следующего года уже начать чемпионат КХЛ в Омске», — передает слова Крылова официальный сайт «Авангарда».

В этом сезоне «Авангард» впервые за 17 лет выиграл Кубок Гагарина.