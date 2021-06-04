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ЦСКА подписал чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли

12:42
Юаким Нордстрем. Фото ХК Калгари Флэймз
Юаким Нордстрем. Фото ХК Калгари Флэймз
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Шведский нападающий Юаким Нордстрем подписал контракт с ЦСКА сроком на один год, информирует сайт клуба. В сезоне-2020/21 29-летний форвард выступал в НХЛ за «Калгари», заработав 7 очков (1+6) в 44 матчах.

В 2010 году Нордстрем был выбран на драфте НХЛ в 3-м раунде под общим 90-м номером клубом «Чикаго». За свою карьеру он выступал за шведские АИК (воспитанник клуба) и «Альмтуну», американские «Рокфорд Айсхогс» (АХЛ), «Чикаго» (НХЛ), «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), «Каролину» (НХЛ), «Бостон» (НХЛ) и канадский «Калгари» (НХЛ).

Всего в НХЛ нападающий провел 444 матча, в которых набрал 75 (32+43) очков.

В 2015-м Нордстрем стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Спустя два года вместе со сборной Швеции завоевал золото чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/yuakim_nordstryem_stal_igrokom_tsska_/

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