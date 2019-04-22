09:08 | Хоккей — КХЛ

Средняя посещаемость матчей плей-офф Кубка Гагарина стала рекордной – 8 659 зрителей

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Официальный сайт КХЛ опубликовал статистические показатели посещаемости матчей Кубка Гагарина.

– Средняя вместимость арен во время матчей Кубка Гагарина 2019 стала рекордной за все сезоны – 9 509 зрителей. Средняя посещаемость стала также рекордной – 8 659 зрителей. По суммарному числу зрителей плей-офф сезона 2018/2019 стал лишь вторым – 692 697 зрителей. Не хватило всего лишь одного до матча, чтобы повторить рекорд сезона 2010/2011 – 696 169 зрителей.

Текущий плей-офф обновил рекорды по средней посещаемости каждого раунда: первый раунд – 8 255 зрителей, второй раунд – 9 078 зрителей, третий раунд – 9 469 зрителей, – сообщает пресс-служба КХЛ.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/20/439136.html

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