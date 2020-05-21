Среди судей КХЛ заболевших коронавирусом нет

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью «Известиям» рассказал, что среди судей лиги нет пострадавших от коронавируса.

— Дистанционно контролируете состояние здоровья?

— Мы мониторим состояние ребят и спрашиваем, каков риск заболевания коронавирусом. Не более того. Потому что обычные простуды, ОРВИ — это зачастую неизбежные сезонные болезни. А вот ситуацию с COVID-19 держим под пристальным контролем. По моей информации, среди наших судей пострадавших от пандемии пока нет. Надеюсь, и не будет. Просим арбитров придерживаться самоизоляции. Понимаем, что это тяжело, и у людей вся работа в разъездах, режим полевой. Тем не менее все судьи соблюдают правила и сознательно относятся к ситуации.

По данным Worldometer на ночь с 20 на 21 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 057 086 человек. Умерших — 328 194, выздоровевших — 2 001 365.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.