"Справились с натиском и начали играть". Дыбленко - о победе над СКА

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после победы над СКА в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:0) заявил, что его команде удалось сдержать первоначальный натиск соперника. Он также добавил, что красно-белым серьезно помог голкипер Юлиус Гудачек.

- Никакого волнения в первые 10 минут не было, просто нужно было почувствовать игру, немножко тяжело вошли, вратарь нас подтащил, - приводит слова Дыбленко ТАСС. - Справились с натиском и начали играть. Играли, бились, была неудачная серия у нас, но сегодня настроились, потому что это плей-офф, где совсем другая игра.

Вторая игра серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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