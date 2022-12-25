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Гомоляко — об аренде Орехова в «Адмирал»: «Не хотели оставлять его в запасе, чтобы он весь сезон сидел без практики»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал аренду защитника Валерия Орехова в «Адмирал».

— Почему решили отдать в аренду Валерия Орехова? Рассчитываете ли вы на защитника в будущем?

— Мы и отдали его в аренду потому, что рассчитываем на Валерия. Это наше будущее. Талантливый и перспективный парень с хорошим мощным катанием. Хорошо играет в атаке. Немного проседает в обороне. В этом сезоне после прихода Керрана и Дронова ему не нашлось места в основе. Не хотели оставлять его в запасе, чтобы он весь сезон сидел без практики. Это неправильно. Нашли вариант для него. Надеюсь, Валерий наиграется в «Адмирале», и в следующем сезоне мы ждем его обратно.

— Нет разочарования от летних трансферов Орехова и Еременко?
— Никакого разочарования. По Орехову я только что все объяснил. Права на пять лет остаются у нас. В следующем году Валерий будет играть в «Металлурге». А какие разочарования по Еременко? У него «плюс 15», он — один из лучших защитников в команде.

— Какое-то время Владислав не проходил в состав.

— Но он вернулся и доказал, что может играть. Сейчас он — один из лучших защитников команды. Показатель полезности говорит за него. Владислав выходит в каждом матче. Никаких вопросов по нему нет.

22 декабря «Металлург» объявил о переходе защитника Орехова в «Адмирал». 23-летний казах проведет остаток нынешнего сезона в клубе из Владивостока на правах аренды.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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