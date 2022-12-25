Хафизуллин: «У «Сочи» молодая и быстрая команда, просто в любом случае не будет»

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

— Последняя победа эмоционально взбодрила команду?

— Да, хорошо, что вытащили тот матч, но могли не доводить до такого, — цитирует пресс-служба клуба Хафизуллина. - Мы пропустили совершенно необязательные голы. Нужно учесть эти ошибки, не повторять их в дальнейшем.

— Как настраиваться на команды, которые располагаются внизу турнирной таблицы?

— Настраиваться на соперника — задача каждого игрока. Думаю, к сегодняшнему матчу все подойдут с полной серьезностью. А так, у них молодая и быстрая команда, просто в любом случае не будет.

Матч «Сочи» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 25 декабря. Начало — 17.00 по московскому времени.