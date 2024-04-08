Спортивный директор «Авангарда» — о выборе тренера: «В нашем списке было три тренера, работавших в НХЛ»

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, кто входил в шорт-лист омичей на должность главного тренера.

— Был ли у клуба шорт-лист кандидатов на пост главного тренера, или сразу же понимали, что в следующий сезон идете со Звягиным?

— Шорт-лист был и формировался сразу же после того, как произошла смена главного тренера. Если бы мы с Антоном Алексеевичем принесли бы руководству лист с одной-единственной кандидатурой в лице Сергея Евгеньевича, то нас бы просто не поняли. Всегда нужно рассматривать и обсуждать разные варианты.

Наш список состоял примерно из восьми специалистов — все они были североамериканцами. Двое из них имеют опыт работы главным тренером команды НХЛ. Один буквально в этом сезоне закончил работу в НХЛ. Еще один кандидат имел, помимо тренерского, опыт работы генеральным менеджером клуба НХЛ. Остальные прошли через АХЛ в тех или иных ипостасях. Однако когда рассуждали все вместе, то выделили для себя сразу несколько критериев.

Сергей Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Позже его утвердили в роли главного тренера. Контракт со специалистом подписан на два года — до конца сезона-2025/26.