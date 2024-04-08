Спортивный директор «Авангарда» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Звягина

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Сергея Звягина.

— Когда рассуждали все вместе, то выделили для себя сразу несколько критериев. Первый — что новый человек может нам привнести. Мы должны прекрасно понимать, что каждый североамериканский тренер, приезжая в Россию, имеет какую-то свою собственную мотивацию. Как правило, те, кто имеет опыт работы в НХЛ, — это уже возрастные специалисты, которые зачастую видят КХЛ как финиш своей карьеры. И это первый минус, который можно назвать.

Второй момент — каждый специалист наверняка захочет привезти с собой определенный пул помощников, что может нарушить баланс в уже имеющемся штабе.

Третий момент — в «Авангарде» задан достаточно высокий стандарт североамериканского тренера. Тот же Хартли — это тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Подписание специалиста меньшего калибра было бы воспринято аудиторией как некий откат назад, что в нашем понимании недопустимо.

И самый главный критерий — если бы Звягин был бы человеком приходящим и уходящим, то по нему были бы вопросы. Однако он органично в течение шести сезонов качественно делал свою работу и показывал определенную преданность по отношению к клубу. Мы знали в том числе его человеческие качества. Наверное, было бы несправедливо принять решение о назначении другого человека. У нас не было критериев, при которых мы при североамериканском тренере могли бы сказать, что точно окажемся в лучшей ситуации. Например, никто знает, как бы его восприняла команда.

На сегодняшний день у нас 22 хоккеиста из 29 имеют контракты на следующий сезон. Соответственно, можно говорить, что за сезон мы добились стабильности и устойчивости состава. Сергей Евгеньевич знает каждого из хоккеистов, которые остаются на следующий сезон. А каждый из этих игроков понимает требования Звягина. Брать и на ровном месте рушить то, что строилось в течение всего сезона, мы посчитали неправильным.

Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Позже его утвердили в роли главного тренера. Контракт со специалистом подписан на два года.