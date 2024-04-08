Спортивный директор «Авангарда» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Звягина
Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Сергея Звягина.
— Когда рассуждали все вместе, то выделили для себя сразу несколько критериев. Первый — что новый человек может нам привнести. Мы должны прекрасно понимать, что каждый североамериканский тренер, приезжая в Россию, имеет какую-то свою собственную мотивацию. Как правило, те, кто имеет опыт работы в НХЛ, — это уже возрастные специалисты, которые зачастую видят КХЛ как финиш своей карьеры. И это первый минус, который можно назвать.
Второй момент — каждый специалист наверняка захочет привезти с собой определенный пул помощников, что может нарушить баланс в уже имеющемся штабе.
Третий момент — в «Авангарде» задан достаточно высокий стандарт североамериканского тренера. Тот же Хартли — это тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Подписание специалиста меньшего калибра было бы воспринято аудиторией как некий откат назад, что в нашем понимании недопустимо.
И самый главный критерий — если бы Звягин был бы человеком приходящим и уходящим, то по нему были бы вопросы. Однако он органично в течение шести сезонов качественно делал свою работу и показывал определенную преданность по отношению к клубу. Мы знали в том числе его человеческие качества. Наверное, было бы несправедливо принять решение о назначении другого человека. У нас не было критериев, при которых мы при североамериканском тренере могли бы сказать, что точно окажемся в лучшей ситуации. Например, никто знает, как бы его восприняла команда.
На сегодняшний день у нас 22 хоккеиста из 29 имеют контракты на следующий сезон. Соответственно, можно говорить, что за сезон мы добились стабильности и устойчивости состава. Сергей Евгеньевич знает каждого из хоккеистов, которые остаются на следующий сезон. А каждый из этих игроков понимает требования Звягина. Брать и на ровном месте рушить то, что строилось в течение всего сезона, мы посчитали неправильным.
Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Позже его утвердили в роли главного тренера. Контракт со специалистом подписан на два года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
3 - 0
|3 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|8.04
|17:00
|
Трактор – Локомотив
|- : -