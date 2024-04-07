Заварухин: «Жду большего от нападающих «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Во втором периоде магнитогорцы были быстрее, делали наложения, мы долго не могли выйти из зоны, это наложило отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили легкий на первый взгляд гол, который решил его исход. Ждем большего от нападающих, в следующих матчах будет больше угроз у ворот «Металлурга», надеюсь», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» повела в серии со счетом 2-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.