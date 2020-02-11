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«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ третий сезон подряд

22:00
«Спартак» — «Металлург» — 4:2. Фото twitter.com/spartak_hc
«Спартак» — «Металлург» — 4:2. Фото twitter.com/spartak_hc
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«Спартак», в матче регулярного чемпионата обыграв «Металлург» (4:2), вышел в плей-офф КХЛ. Победный гол забил Каспарс Даугавиньш. Дубль оформил Робин Ганзл.

Красно-белые занимают пятое место в Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. «Спартак» примет участие в плей-офф лиги в третий сезон кряду.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Йокерит», «Ак Барс», «Авангард», «Барыс» и «Автомобилист».

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