«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ третий сезон подряд

«Спартак», в матче регулярного чемпионата обыграв «Металлург» (4:2), вышел в плей-офф КХЛ. Победный гол забил Каспарс Даугавиньш. Дубль оформил Робин Ганзл.

Красно-белые занимают пятое место в Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. «Спартак» примет участие в плей-офф лиги в третий сезон кряду.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Йокерит», «Ак Барс», «Авангард», «Барыс» и «Автомобилист».