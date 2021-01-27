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«Спартак» ведет переговоры о переезде в «Мегаспорт» на сезон-2021/22

18:00
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Хоккейный клуб «Спартак» находится в стадии переговоров о переезде на следующий сезон на арену «Мегаспорт», информирует ТАСС.

Красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), проводят домашние матчи на «ЦСКА Арене», куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут армейские команды «Красная Армия» и «Звезда», выступающие, соответственно, в МХЛ и Высшей хоккейной лиге.

Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в «Мегаспорте» в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/19, когда там играло столичное «Динамо».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10561853

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