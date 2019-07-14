"Спартак" провел первую тренировку под руководством Знарка

"Спартак" провел первую тренировку под руководством Олега Знарка, информирует пресс-служба клуба. Красно-белые начали предсезонную подготовку в Чехии.

Сегодня команда прилетела в Прагу, а затем на автобусе отправилась в Либерец, где проведет ближайшие две недели. Вечером хоккеисты на тренировочном занятии разделились на 2 команды и провели двусторонку в формате трех периодов по 25 минут.

Напомним, что в апреле "Спартак" объявил о подписании контракта со Знарком по схеме "1+1", в его штаб войдут многолетний ассистент тренера Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в "Спартаке" в минувшем сезоне.