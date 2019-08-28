«Спартак» приглашает болельщиков на первый матч сезона КХЛ

Первый домашний матч стартующего чемпионата КХЛ «Спартак» проведет 8 сентября против минского «Динамо». Начало встречи — в 17.00, однако помимо самой игры клуб предлагает большую развлекательную программу.

Разнообразные активности запланированы как на площади перед ареной в «Парке Легенд», так и внутри неё. Болельщиков ждут выступление группы Rain Drops и Риты Дакоты, яркое шоу, аттракционы и различные мастер-классы для детей, фотозоны, торжественная церемония приема первоклассников в «спартачи», гонки на детских ретро-автомобилях и много других развлечений.

Начало большой праздничной программы 8 сентября в 14 часов. Билеты от 200 рублей на сайте tickets.spartak.ru.

Отметим, что в предстоящем сезоне «Спартак» по традиции проведет несколько тематических матчей, в том числе и ретро-матч, который будет посвящён 70-м годам прошлого века.