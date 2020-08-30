«Спартак» представил форму на новый сезон. Третий комплект вас удивит
«Спартак» провел презентацию формы на сезон-2019/20. В ней принимали участие вратарь Юлиус Гудачек, защитник Евгений Кулик и нападающий Анатолий Никонцев.
Только что в студии LIFE мы взорвали информационную бомбу: в прямом эфире состоялась мощная презентация формы, в которой «Спартак» сыграет в новом сезоне КХЛ. Болельщики увидели домашний и гостевой варианты, а также необычный третий комплект игровой формы. pic.twitter.com/rp5uLnkbUT— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 30, 2020
Наиболее необычным выглядит третий комплект формы. Он выполнен в черно-красном цвете, на свитере размещен принт с фотографиями из истории клуба. Матчи в выходные дни «Спартак» будет проводить в данной форме.
Новую форму представили вратарь Юлиус Гудачек, защитник @kulik44 и нападающий Анатолий Никонцев. В стартующем сезоне матчи в выходные дни #Спартак проведёт в форме чёрного цвета, на которой размещён принт с фотографиями из истории «Спартака». pic.twitter.com/kOqVj75S1g— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 30, 2020