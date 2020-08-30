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«Спартак» представил форму на новый сезон. Третий комплект вас удивит

17:55
Форма &quot;Спартака&quot; на сезон-2020/21. Фото ХК "Спартак"
Форма &quot;Спартака&quot; на сезон-2020/21. Фото ХК "Спартак"
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«Спартак» провел презентацию формы на сезон-2019/20. В ней принимали участие вратарь Юлиус Гудачек, защитник Евгений Кулик и нападающий Анатолий Никонцев.

Наиболее необычным выглядит третий комплект формы. Он выполнен в черно-красном цвете, на свитере размещен принт с фотографиями из истории клуба. Матчи в выходные дни «Спартак» будет проводить в данной форме.

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