«Спартак» пожелал здоровья бывшему тренеру, которого экстренно госпитализировали

Московский «Спартак» на своей странице в Twitter отреагировал на новость о госпитализации бывшего главного тренера клуба Милоша Ржиги.

«Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что все будет хорошо!» — говорится в сообщении.

Ржига находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщается, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывается.

В России Ржига помимо «Спартака» известен по работе в «Химике», «Атланте» и СКА. В мае сообщилось, что чех может возглавить «Барыс».