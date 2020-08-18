«Спартак» пожелал здоровья бывшему тренеру, которого экстренно госпитализировали
Московский «Спартак» на своей странице в Twitter отреагировал на новость о госпитализации бывшего главного тренера клуба Милоша Ржиги.
«Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что все будет хорошо!» — говорится в сообщении.
Ржига находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщается, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывается.
В России Ржига помимо «Спартака» известен по работе в «Химике», «Атланте» и СКА. В мае сообщилось, что чех может возглавить «Барыс».
По информации чешских СМИ, бывший тренер «Спартака» Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге.
Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что всё будет хорошо! pic.twitter.com/XwXQF7DYqk— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 18, 2020