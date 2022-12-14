Гендиректор «Нефтехимика» рассказал, почему клуб расторг контракт с защитником Овитю
Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов объяснил, почему французский защитник Йоанн Овитю покинул клуб. Хоккеист ушел из команды 27 ноября 2022 года.
«Чисто спортивный принцип, у нас был самый дорогой защитник. Дали сыграть, но он не показал того результата, который мы от него ожидали. Вели переговоры по его обмену в другие клубы, ждали ответа, но в конце концов расстались с ним в соответстии с регламентом КХЛ», — цитирует Ларионова Metaratings.ru.
Он также опроверг информацию о том, что хоккеист покинул клуб из-за финансовых махинация команды.
В этом сезоне игрок обороны провел 20 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.
В минувшем сезоне Овитю выступал в Финляндии за ХИФК. Он провел 46 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (6+19) баллов. В 7 матчах плей-офф на его счету 6 (3+3) очков.
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