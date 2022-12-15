«Адмирал» расторг контракт с защитником Ибатуллиным

«Адмирал» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Русланом Ибатуллиным по соглашению сторон.

«Благодарим Руслана за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 28-летний Ибатуллин провел за «Адмирал» 34 матча, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».

«Адмирал» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков.