«Спартак» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

«Спартак» выиграл у «Салавата Юлаева» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Артем Федоров, Робин Ганзл и Антон Злобин. У «Салавата» шайбы забрасывали Александр Бурмистров и Никита Сошников.

«Спартак» набрал 72 очка и занимает пятое место на Западе. У «Салавата» 63 очка и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Голы: Д. Вишневский — 8 (Рылов, Галимов), 4:54 — 0:1. Кутейкин — 6 (Злобин), 6:18 — 0:2. Федоров — 17 (Кутейкин, Кокарев), 12:14 — 0:3. Бурмистров — 6 (Крикунов, Сошников), 19:38 — 1:3. Ганзл — 15, 52:17 — 1:4. Злобин — 1 (Никонцев, Юньков), 55:25 — 1:5. Сошников — 24 (бол.), 59:38 — 2:5.

Вратари: Метсола (Кареев, 12:14) — Гудачек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (15+10+13) — 31 (16+8+7).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

13 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».