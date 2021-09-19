«Спартак» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб выиграл со счетом 3:1.

Автором победной шайбы стал форвард крано-белых Александр Хохлачев.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Елисеев — 3 (бол., Радил), 11:38 — 0:1. Лехтеря — 2 (Петтерссон, Широков), 13:00 — 1:1. Хохлачев — 5 (Кугрышев, Вишневский), 21:14 — 2:1. Цыплаков — 1 (Квартальнов), 28:24 — 3:1.

Вратари: Красиков — Маттссон.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 25 (3+16+6) — 17 (9+5+3).

Судьи: Букин, Сергеев.

19 сентября. Москва. Мегаспорт.