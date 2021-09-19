Билл Питерс назвал причину поражения «Автомобилиста» от ЦСКА

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс коротко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Мы хорошо начали эту встречу, повели в самом начале.

Но, к сожалению, не удалось продолжить играть так же до конца матча", — цитирует Питерса сайт КХЛ.

ЦСКА под руководством Сергея Федорова выиграл шесть матчей из восьми на старте нового сезона. У «Автомобилиста» это четвертое поражение в восьми матчах.