«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч
19:30
В четверг, 16 сентября, состоится матч «Спартак» — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало — в 19:30.
Трансляция матча «Спартак» — ЦСКА будет доступна к просмотру в прямом эфире на сайте КХЛ.
Последняя встреча команд завершилась победой ЦСКА со счетом 5:2.
«Спартак» занимает второе место в Западной конференции с 8 очками. ЦСКА находится на четвертой строчке — 8 очков после 6 игр.
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