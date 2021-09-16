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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч

19:30
«Спартак» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 16 сентября, состоится матч «Спартак» — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало — в 19:30.

Трансляция матча «Спартак» — ЦСКА будет доступна к просмотру в прямом эфире на сайте КХЛ.

Последняя встреча команд завершилась победой ЦСКА со счетом 5:2.

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции с 8 очками. ЦСКА находится на четвертой строчке — 8 очков после 6 игр.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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