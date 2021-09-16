Мартемьянов: «Единственный плюс игры с «Динамо» — третий период. Команда показала характер»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5).

«Начали вроде неплохо. К сожалению, наступаем на одни и те же грабли в игре с «Динамо». Неоправданные удаления. Естественно, их очень быстро реализовывают. Опять же недоволен игрой нашего большинства. Единственный плюс — третий период. Команда не встала, не развалилась, показала характер. Была проведена небольшая работа в раздевалке, и парни бились до конца. Все-таки были шансики зацепиться хотя бы за одно очко. Поблагодарю команду за третий период, а с удалениями будем разбираться», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Динамо».