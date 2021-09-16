«Салават Юлаев» продлил победную серию, разгромив дома «Куньлунь»

«Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард «СЮ» Сергей Шмелев, в активе которого 3 (1+2) очка. Две результативные передачи сделал Александр Кадейкин. Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Тайлер Вонг.