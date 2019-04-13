Состав ЦСКА на первый матч с "Авангардом"

Стал известен состав ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с "Авангардом". В заявку не включен Сергей Андронов. Его заменит заменил Павел Карнаухов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Слепышев – Вей – Григоренко;
Дальбек – Робинсон, Калинин – Карнаухов – Скотт;
Науменков – Марченко, Попов – Шалунов – Окулов;
Романов, Капризов – Светлаков – Телегин, Ртищев.
Представляем состав ЦСКА на первый матч Финала!#МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/Dl9ugsgVPE– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 13 апреля 2019 г.
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