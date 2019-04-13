Состав ЦСКА на первый матч с "Авангардом"

Стал известен состав ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с "Авангардом". В заявку не включен Сергей Андронов. Его заменит заменил Павел Карнаухов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Нестеров – Блажиевский, Слепышев – Вей – Григоренко;

Дальбек – Робинсон, Калинин – Карнаухов – Скотт;

Науменков – Марченко, Попов – Шалунов – Окулов;

Романов, Капризов – Светлаков – Телегин, Ртищев.