Сорокин – первый в КХЛ голкипер, который отстоял два матча подряд на ноль в финале

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин стал первым вратарем, который отстоял два матча подряд на ноль в серии финала Кубка Гагарина, информирует пресс-служба КХЛ. Достижение пришлось на игру против "Авангарда" (3:0). Счет в серии: 3-0 в пользу москвичей.

Также нападающий ЦСКА Михаил Григоренко обновил рекорд по голам в пустые ворота в плей-офф и по голам в пустые ворота подряд, 24-летний россиянин делает это на протяжении четырех матчей.

Следующая игра состоится 19 апреля.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей