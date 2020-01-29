«Сочи» продлил контракт с Рундбладом

«Сочи» продлил контракт с защитником Давидом Рундбладом. Новое соглашение с 29-летним шведом подписано на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Давид Рундблад остается в «Сочи»! Клуб подписал с шведским защитником новое соглашение: https://t.co/p6ye3VV0og pic.twitter.com/3fezwTKx7T — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) January 29, 2020

Давид Рундблад присоединился к команде перед дедлайном, в конце декабря 2019 года. За девять матчей, проведенных в составе «Сочи», защитник забросил одну шайбу (она же стала победной) и сделал три голевые передачи. В среднем он проводит на льду 24 минуты 22 секунды.