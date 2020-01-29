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«Сочи» продлил контракт с Рундбладом

13:44
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«Сочи» продлил контракт с защитником Давидом Рундбладом. Новое соглашение с 29-летним шведом подписано на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Давид Рундблад присоединился к команде перед дедлайном, в конце декабря 2019 года. За девять матчей, проведенных в составе «Сочи», защитник забросил одну шайбу (она же стала победной) и сделал три голевые передачи. В среднем он проводит на льду 24 минуты 22 секунды.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-kontrakt-s-Davidom-Rundbladom-9691

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