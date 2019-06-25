"Сочи" поздравил Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто

"Сочи" в официальном Твиттере поздравил главного тренера клуба Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто. Двукратный обладатель Кубка Стэнли был удостоен этой чести сегодня.
"Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто!
Поздравляем нашего главного тренера, который провел потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание!" - говорится в сообщении "Сочи".
Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто!— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) 25 июня 2019 г.
Поздравляем нашего главного тренера, который провел потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание! https://t.co/avAsUysF6X
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