22:53 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" поздравил Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто

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"Сочи" в официальном Твиттере поздравил главного тренера клуба Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто. Двукратный обладатель Кубка Стэнли был удостоен этой чести сегодня.

"Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто! 

Поздравляем нашего главного тренера, который провел потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание!" - говорится в сообщении "Сочи".

 

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