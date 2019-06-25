"Сочи" поздравил Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто

"Сочи" в официальном Твиттере поздравил главного тренера клуба Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто. Двукратный обладатель Кубка Стэнли был удостоен этой чести сегодня.

"Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто!

Поздравляем нашего главного тренера, который провел потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание!" - говорится в сообщении "Сочи".