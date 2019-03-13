"Сочи" подписал новый контракт с главным тренером Зубовым

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев сообщил, что клуб продлил контракт с главным тренером Сергеем Зубовым. Соглашение рассчитано по схеме "один плюс один".

- Мы продлили контракт с Сергеем Зубовым на прежних условиях, один плюс один, - приводят "РИА Новости" слова Воропаева.

Прежний контракт Зубова закончился в конце этого сезона. 48-летний специалист возглавляет команду с марта 2017 года. В первом сезоне Зубова "Сочи" занял шестое место в Западной конференции, а в Кубке Гагарина уступили "Йокериту" (1-4).

В этом сезоне команда показала такой же результат в регулярном чемпионате. В плей-оф "Сочи" проиграл "Локомотиву" (2-4).