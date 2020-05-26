«Сочи» подписал контракт с Минеевым на год

«Сочи» подписал контракт с Максимом Минеевым. Двусторонний контракт с молодым защитником рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

ХК «Сочи» подписал контракт с Максимом Минеевым.

Двусторонний контракт с молодым защитником рассчитан на один год.

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Прошлый сезон молодой защитник провел в системе нижегородского «Торпедо». В 14 матчах за основную команду Максим набрал два (0+2) очка и среднем игровом времени 11 минут 50 секунд.