«Сочи» обменял Елизарова в петербургское «Динамо»
15:13
Защитник «Сочи» Анатолий Елизаров продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Взамен сочинский клуб получил за игрока денежную компенсацию.
В текущем сезоне Елизаров провел 12 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также 21-летний защитник выступал в фарм-клубе сочинцев «Тамбове».
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