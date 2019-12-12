«Сочи» обменял Елизарова в петербургское «Динамо»

Защитник «Сочи» Анатолий Елизаров продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Взамен сочинский клуб получил за игрока денежную компенсацию.

В текущем сезоне Елизаров провел 12 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также 21-летний защитник выступал в фарм-клубе сочинцев «Тамбове».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков