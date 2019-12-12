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«Сочи» обменял Елизарова в петербургское «Динамо»

15:13
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Защитник «Сочи» Анатолий Елизаров продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Взамен сочинский клуб получил за игрока денежную компенсацию.

В текущем сезоне Елизаров провел 12 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также 21-летний защитник выступал в фарм-клубе сочинцев «Тамбове».

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BAnatolij-Elizarov-prodolzhit-kareru-v-sankt-peterburgskom-Dinamo-9458

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