«Сочи» нанес «Витязю» третье поражение подряд

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ овертайме обыграл «Витязь» — 3:2. В составе хозяев отличились Вячеслав Лешенко, Денис Мосалев и Мальте Стремвалль. У гостей забили Александр Семин и Якуб Ержабек.

«Сочи» с 57 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (62) — седьмой. Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Лещенко — 4 (Лугин), 14:51 — 1:0. Семин — 17 (бол., Макеев, Бывальцев), 24:18 — 1:1. Ержабек — 10 (Макеев), 43:54 — 1:2. Мосалев — 7 (Точицкий, Шмелев), 44:48 — 2:2. Стремвалль — 21, 61:41 — 3:2.

Вратари: Налимов — Ежов.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 26 (9+5+11+1) — 35 (7+15+12+1).

Судьи: Оленин, Франо.

20 февраля. Сочи. ДС «Большой».