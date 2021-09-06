Три очка Плотникова принесли ЦСКА победу над «Сочи»
21:42
ЦСКА переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб выиграл со счетом 4:1.
В составе красно-синих 3 (1+2) очка набрал нападающий Сергей Плотников.
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«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Голы: Плотников — 1 (Окулов), 1:38 — 0:1. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 3:17 — 0:2. Окулов — 1 (Плотников), 4:31 — 0:3. Руденков — 1 (Гараев), 25:02 — 1:3. Дальбек — 1 (Окулов, Соркин), 33:30 — 1:4.
Вратари: Третьяк — Федотов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (11+7+8) — 22 (11+6+5).
Судьи: Акузовский, Раводин.
6 сентября. Сочи. ДС «Большой».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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